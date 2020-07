Jorge Jesus vai ser homenageado pelo Flamengo

Com o acordo fechado entre Benfica e Jesus falta só o regresso do técnico a Portugal e para garantir que Jorge Jesus não escapa, Luís Filipe Vieira viajou até ao Brasil para ir buscar o novo treinador dos encarnados.

O regresso está previsto para a próxima terça-feira, um dia depois do almoço de homenagem que o Flamengo está a preparar.

O técnico despede-se da equipa onde venceu 5 trófeus, num encontro com direção, staff e jogadores. No entanto, esta poderá não ser a única saída do Flamengo para o Benfica.

O Presidente do clube da Luz vai aproveitar a ida ao Rio de Janeiro para negociar com o clube brasileiro a contratação de reforços já a pensar na próxima época.

O médio Gerson e o extremo Bruno Henrique estão referenciados por Jorge Jesus que, em Portugal, terá a missão de reconquistar o campeonato e dar cartas nas provas europeias com o Benfica.