A primeira prova do ano de Mota GP foi marcada por um acidente. Marc Márquez, o atual campeão do mundo, já tinha evitado uma queda no início da corrida que o fez descer à 16ª posição.

Com quatro voltas para o fim, e quando já estava no terceiro lugar, voltou a perder o controlo da mota na mesma curva e deixou por terra a recuperação que tinha feito.

A moto do espanhol ia a 140 quilómetros por hora. O piloto saiu de maca e foi transportado para o centro médico para ser observado.