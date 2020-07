Miguel Oliveira termina GP de Espanha em 8.º lugar

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou este domingo o Grande Prémio de Espanha de MotoGP na oitava posição, numa prova ganha pelo francês Fabio Quartararo (Yamaha), que conquistou a primeira vitória da carreira.

Apesar de se ter qualificado na 17.ª posição para esta prova de abertura da temporada, o piloto português arrancou do 15.º lugar devido às ausências por lesão do espanhol Alex Rins (Suzuki), que caiu no sábado, e do britânico Cal Crutchlow (Honda), que caiu na sessão de 'warm-up' desta manhã.

Numa corrida que começou com um minuto de silêncio de homenagem às vítimas da pandemia, o português sentiu algumas dificuldades nas voltas iniciais, numa altura em que a KTM RC16 ainda tinha o depósito de combustível cheio.

Com o passar das voltas, Oliveira foi subindo de ritmo, ganhando algumas posições, incluindo ao italiano Valentino Rossi (Yamaha), que acabaria por desistir pouco depois.

A meio da corrida, o piloto luso já estava na nona posição, quando foi ultrapassado pelo espanhol Marc Márquez (Honda).

O campeão em título vinha a recuperar posições depois de uma saída de pista quando liderava a corrida, que o deixou em 16.º, conseguindo recuperar até à terceira posição.

Mas, a quatro voltas do final, uma derrapagem da traseira da Honda deixou Márquez definitivamente por terra, agarrado ao pulso direito, e o português no oitavo lugar.

Miguel Oliveira tentou um ataque final à sétima posição, do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), mas que ficou curto.

O português terminou, ainda assim, a 414 milésimos de segundo da sétima posição, numa corrida com cinco abandonos (Marc Márquez, Valentino Rossi, Iker Lecuona (KTM), Joan Mir (Suzuki) e Aleix Espargaró (Aprilia), e duas ausências.

Oliveira terminou a 13,441 segundos do vencedor, somando nove pontos contra os 25 de Quartararo.