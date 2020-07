Benfica-Sporting e SC Braga-FC Porto realizam-se ao mesmo tempo

A 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol realiza-se em três dias, de sexta-feira a domingo, anunciou esta segunda-feira a I Liga portuguesa de futebol, com o dérbi Benfica-Sporting no sábado.

O encontro entre os dois "grandes" de Lisboa tem início às 21:15, jogando-se no mesmo horário do embate entre o Sporting de Braga e o já campeão FC Porto, que se defrontam na pedreira.

Ainda no sábado, pelas 19:00, o Famalicão, que se desloca ao Funchal, para defrontar o Marítimo, e o Rio Ave, de visita ao Bessa, para medir forças com o Boavista, discutem o quinto lugar, que atribui a última vaga na Liga Europa.

A ronda arranca na sexta-feira, com o Santa Clara a receber o Vitória de Setúbal, pelas 19:00, e o Gil Vicente como anfitrião do Paços de Ferreira, às 21:15. As quatro equipas já garantiram a manutenção e não podem ir à Europa.

No domingo, pelas 19:30, joga-se pela salvação, com Portimonense a receber o já despromovido Desportivo das Aves, o Vitória de Setúbal a jogar em casa com o Belenenses SAD e o Tondela na casa do Moreirense.

Programa da 34.ª e última jornada:

- Sexta-feira, 24 de julho:

Santa Clara - Vitória de Guimarães, 19h00.

Gil Vicente - Paços de Ferreira, 21:15.

- Sábado, 25 de julho:

Marítimo - Famalicão, 19:00.

Boavista - Rio Ave, 19:00.

Benfica - Sporting, 21:15.

Sporting de Braga - FC Porto, 21:15.

- Domingo, 26 de julho:

Portimonense - Desportivo das Aves, 19:30.

Vitória de Setúbal - Belenenses, 19:30.

Moreirense - Tondela, 19:30.