Benfica. A chegada de Jorge Jesus a Lisboa

Jorge Jesus chega esta terça-feira a Lisboa, acompanhado do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, dias depois de ter sido anunciado como novo treinador dos "encarnados".

Jorge Jesus, que completa 66 anos esta sexta-feira, foi técnico principal do Benfica entre 2009/10 e 2014/15, período em que conquistou 10 títulos, nomeadamente três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.

O técnico ingressa do Benfica depois de rescindir contrato com o Flamengo, clube brasileiro com o qual tinha renovado contrato por um ano há pouco mais de um mês.

A homenagem dos adeptos do Flamengo

O Flamengo organizou esta segunda-feira uma despedida para Jorge Jesus. O técnico português esteve num almoço com jogadores e funcionários do departamento de futebol, no centro de treinos.

Em entrevista à correspondente da SIC no Brasil, Ivani Flora, alguns adeptos do "Mengão" mostraram-se revoltados e tristes com a saída do treinador.

