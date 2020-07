"Salvámos o futebol nacional de uma vergonha", diz presidente do Aves 

Os adeptos do Desportivo das Aves fizeram esta terça-feira à noite uma vigília junto ao estádio, numa ação de protesto contra a SAD, que juntou perto de 100 pessoas.

O jogo com Benfica esteve para não se realizar depois da SAD ter falhado o pagamento do seguro dos jogadores. Os adeptos estão revoltados com as atitudes da SAD.

O estádio esteve fechado e foi preciso chamar a GNR para abrir as instalações. A Taça de Portugal conquistada em 2018 desapareceu e até as chaves do autocarro da equipa estão perdidas pelo que os jogadores tiveram de arranjar outro meio para se deslocarem para o jogo.

A SAD do Desportivo das Aves contraiu dívidas e tem salários em atraso.

O clube assumiu as dívidas e o presidente António Freitas diz que a equipa vai estar presente no jogo da última jornada do campeonato. Em declarações aos jornalistas, o dirigente diz mesmo que o futebol nacional foi salvo.