Sporting empata a zeros com o Vitória de Setúbal

O Sporting empatou esta terça-feira frente ao Vitória de Setúbal, num jogo sem golos, a contar para a 33.ª jornada do campeonato.

A equipa de Alvalade, que se mantém no terceiro lugar, soma 60 pontos, menos nove do que o segundo classificado Benfica e mais três que o quarto Sporting de Braga.

Já o Vitória de Setúbal, que não vence há 15 jogos no campeonato, interrompeu uma série de seis derrotas consecutivas e, com o ponto conquistado, saiu da zona de despromoção e está em 16.º, com 31, enquanto o Portimonense, 17.º, tem 30.