Veríssimo solidário com o Aves, Manta Santos lamenta situação do clube 

Na conferência de imprensa após o jogo, o treinador do Desportivo das Aves lamentou a situação da equipa e Nélson Veríssimo mostrou-se solidário com os avenses.

Polémicas com o Desportivo das Aves

No primeiro minuto do jogo, os futebolistas do Desportivo das Aves recusaram jogar. Logo após o apito inicial do árbitro António Nobre, o 'onze' da formação orientada por Nuno Manta Santos manteve-se inamovível no terreno de jogo e os suplentes abraçados à equipa técnica na zona do banco de suplentes, enquanto os jogadores dos 'encarnados' recriavam-se com o esférico e aplaudiram o gesto de protesto dos nortenhos.

Rafa abriu o marcador aos quatro minutos e foi o único a marcar na primeira parte. Na segunda metade do jogo, Pizzi marcou de penálti aos 52 minutos. Gonçalo Ramos bisou aos 87 e aos 90+3 minutos.

Durante a partida, soube-se que a Taça de Portugal conquistada pelo Desportivo das Aves em 2018 desapareceu. O insólito acontece numa altura em que o clube da Vila das Aves atravessa uma crise económica, que levou ao atraso de encargos salariais e à falta de pagamento da apólice do seguro de acidentes de trabalho, e uma crise desportiva, que coloca o Aves no fim da tabela classificativa.