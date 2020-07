Ljubomir Fejsa termina empréstimo ao Alavés e regressa ao Benfica

O internacional sérvio Ljubomir Fejsa vai regressar ao Benfica após o empréstimo ao Alavés, anunciou esta quarta-feira o clube espanhol de futebol, após 13 jogos no emblema que garantiu a permanência na I Liga de Espanha.

Fejsa, de 31 anos, pertence a um lote de seis jogadores que estavam emprestados, e a quem o Alavés agradeceu pela contribuição na manutenção no principal escalão.

Quanto a Fejsa, a formação espanhola destaca o papel do sérvio "para reforçar o meio campo" e os 11 jogos que o trinco cumpriu, após chegar ao clube em janeiro, juntamente com outros dois cedidos, Víctor Camarasa (Crystal Palace) e o ex-Benfica Roberto (West Ham).

O médio internacional sérvio Ljubomir Fejsa, que estava emprestado pelo Benfica aos espanhóis do Alavés até ao final da temporada, disse na altura da mudança que saiu da Luz para "poder jogar mais e evoluir".

"Queria mudar. Queria sair do Benfica para jogar mais, evoluir e ser ainda melhor jogador e esta liga pode fazer com que eu seja ainda melhor", disse o jogador durante a conferência de imprensa de apresentação, no estádio Mendizorrotza.