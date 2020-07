Pizzi: Benfica pode alcançar "coisas muito bonitas" com Jorge Jesus

O futebolista do Benfica Pizzi congratulou-se na terça-feira com o regresso de Jorge Jesus ao clube, considerando tratar-se de "um grande treinador", que poderá "ajudar muito" a equipa a alcançar "coisas muito bonitas".

"Sabemos que o mister JJ é um grande treinador. Já tive oportunidade de trabalhar com ele. Vai ser um treinador que nos vai ajudar muito e oxalá possamos conquistar muitas coisas juntos", afirmou Pizzi, na 'flash-interview' da Sport TV, após a vitória sobre o Desportivo das Aves (4-0), no fecho da 33.ª jornada da I Liga.

Contudo, o internacional português, que foi orientado por Jesus no Benfica em 2014/15, ressalvou que, neste momento, o conjunto da Luz está "focado no próximo jogo, com o Sporting, e depois na final da Taça, com o FC Porto".

"Depois disso, pensaremos na próxima temporada com o mister JJ. Juntos podemos conseguir coisas muito bonitas. Estou feliz pelo regresso dele, porque sabemos que é um grande treinador", observou.

Jesus no Benfica cinco anos depois

Na sexta-feira, o Benfica confirmou oficialmente, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), que o treinador Jorge Jesus vai regressar em 2020/21 ao clube, cinco anos depois de ter saído para o Sporting.

Jorge Jesus orientou as 'águias' entre 2009/10 e 2014/15, período em que conquistou 10 títulos, nomeadamente três campeonatos, uma Taça de Portugal, uma Supertaça e cinco edições da Taça da Liga.

O técnico ingressa no Benfica depois de rescindir contrato com o Flamengo, clube brasileiro ao serviço do qual conquistou seis troféus em pouco mais de um ano, incluindo a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro.Jesus começou a carreira no Amora, em 1989/90, e, depois, passou por Felgueiras, União da Madeira, Estrela da Amadora, Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães, Moreirense, União de Leiria, Belenenses e Sporting de Braga, antes de chegar à Luz.

Depois de se tornar o mais titulado treinador dos 'encarnados', que também levou a duas finais da Liga Europa, perdidas para Chelsea (2012/13) e Sevilha (2013/14), rumou ao Sporting, tendo passado ainda pelo Al-Hilal antes de chegar ao Flamengo.

A chegada de Jorge Jesus a Lisboa