Falta 1 ano para os Jogos Olímpicos. Japão assinala data com cerimónia à porta fechada

A um ano dos Jogos Olímpicos, o Japão assinalou a data com uma cerimónia à porta fechada e uma homenagem aos profissionais de saúde na linha da frente do combate à Covid-19.

A pandemia do novo coronavírus obrigou ao cancelamento dos jogos este ano e mantém em aberto a realização da competição em 2021.

A cerimónia em direto do Estádio Olímpico de Tóquio foi fechada ao público. Contou apenas com Ikee Rikako, uma nadadora japonesa que teve leucemia e está a tentar voltar à competição nos jogos do próximo ano.

A cerimónia acontece numa altura em que apenas 15% dos residentes de Tóquio querem os jogos na cidade, contra quase 30% que defende um novo cancelamento dos Olímpicos.

A partir desta quinta-feira, os cronómetros espalhados pelo Japão voltam a marcar os 365 dias que faltam para as olimpíadas, que deveriam ter acontecido este verão.