Autarquia de Santo Tirso paga autocarro ao Desportivo das Aves para viajar até Portimão

O Desportivo das Aves vai viajar no sábado até Portimão num autocarro pago pela Câmara Municipal de Santo Tirso, na véspera de defrontar o Portimonense, num encontro da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol.

Fonte dos nortenhos confirmou à agência Lusa que a direção do clube, presidido por António Freitas, marcou o estágio numa unidade hoteleira do sul do país e assegurou diversas despesas logísticas, à exceção do veículo disponibilizado ao plantel pela autarquia do concelho que alberga a freguesia de Vila das Aves.

Os dois autocarros da SAD do Aves foram arrestados na quinta-feira, com base numa providência cautelar movida pela construtora Engimov, a quem foi adjudicada sem concurso a construção do centro de estágios do clube, cuja primeira pedra foi lançada em 17 de setembro de 2016 e tinha conclusão prevista para o início de 2018.

O investimento inicial de 3,6 milhões de euros (ME) previa três campos de futebol, balneários, estruturas de apoio e uma unidade hoteleira de 50 quartos, mas a empreitada está parada há vários meses e o terreno redundou num amplo descampado.

De acordo com uma investigação publicada pelo jornal Público em 8 de junho, apesar de o Relatório e Contas da SAD do Aves mostrar pagamentos na ordem dos 1,5 ME, a construtora sediada em Vila Verde exige uma verba em atraso superior a 400 mil euros.

A direção dos nortenhos prescindiu do auxílio do Académico de Viseu, que colocou o seu autocarro à disposição, num dia em que fechou as reservas num hotel em Albufeira para os "adeptos que queiram deslocar-se ao sul do país e demonstrarem o seu apoio aos jogadores e 'staff' do Desportivo das Aves", apesar de a partida ser disputada à porta fechada.

SAD ameaçou falta ao jogo em Portimão

Já a SAD ameaçou em 17 de julho faltar à partida marcada para domingo, às 19:30, no Portimão Estádio, de forma a "salvaguardar a transparência na luta pela permanência", receando "não reunir jogadores suficientes e que garantam uma equipa competitiva".

Cinco dias depois, a administração do chinês Wei Zhao recuou na intenção e frisou "estar a desenvolver todos os esforços" para assegurar a visita ao Algarve, no desenrolar de uma semana atribulada, em que o clube deu entrada com uma ação judicial no Tribunal da Comarca de Santo Tirso, a pedir a destituição dos órgãos sociais da SAD.

Desportivo das Aves despede-se da I Liga no Algarve

O Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, com 17 pontos e a despromoção à II Liga confirmada desde 29 de junho, despede-se da elite frente ao Portimonense, num encontro da 34.ª jornada, que será arbitrado por Hugo Miguel, da associação de Lisboa.

Os 'alvinegros' partem para a derradeira ronda do campeonato na 17.ª e penúltima posição, a primeira abaixo da zona de salvação, com 30 pontos, estando na luta pela permanência com Vitória de Setúbal (16.º, com 31 pontos) e Tondela (15.º, com 33).