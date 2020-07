Dérbi é decisivo para as contas europeias do Sporting

Benfica e Sporting jogam este sábado a última jornada do campeonato, no Estádio da Luz, num dérbi decisivo para os leões.

Ao Sporting basta o empate para garantir o 3.º lugar e a presença na fase de grupos da Liga Europa, mas Rúben Amorim vai à procura de mais. Quer repetir na Luz a vitória que alcançou já este ano com o o Sporting de Braga.

Na conferência de imprensa de antevisão ao dérbi lisboeta, Rúben Amorim assumiu a importância de um triunfo no reduto do Benfica, que já tem o segundo lugar assegurado, mas o técnico dos 'leões' espera um adversário na máxima força, até porque precisa de se preparar para a final da Taça de Portugal, diante do já campeão FC Porto.

Weigl e Cervi regressam aos convocados do Benfica

Os futebolistas Weigl e Cervi voltam à lista de convocados do Benfica para o embate contra o Sporting, enquanto Taarabt e Grimaldo continuam no boletim clínico.

Entre os 24 convocados pelo técnico Nélson Veríssimo para a 34.ª e última jornada da Liga portuguesa, destaque ainda para a inclusão do jovem defesa João Ferreira, com outro jovem, o médio Paulo Bernardo, a sair da lista de opções para o dérbi lisboeta.

Gonçalo Ramos, avançado que se estreou com um 'bis' na equipa principal do Benfica na última jornada, frente ao Desportivo das Aves, volta a marcar presença na convocatória.