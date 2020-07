"Jogos Olímpicos em 2021 serão a luz ao fundo do túnel"

A pandemia da Covid-19 obrigou ao adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, que deveriam ter começado esta sexta-feira.

Para assinalar os doze meses que ainda faltam para o início da competição, realizou-se na quinta-feira uma cerimónia no Estado Olímpico de Tóquio.

Foi também feita uma homenagem aos profissionais de saúde que têm estado na linha da frente do combate à Covid-19.

A cerimónia foi à porta fechada contou apenas com a presença de uma nadadora japonesa que sobreviveu a uma leucemia e está a tentar voltar à competição no próximo ano.

O presidente do Comité Olímpico Internacional diz que estes jogos, mais do que nunca, serão uma "luz ao fundo do túnel", acrescentando que no final deste "período de grande incerteza", os "Jogos Olímpicos podem ser um excelente símbolo de esperança, otimismo, solidariedade e de união na nossa diversidade"