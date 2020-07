Jogos Olímpicos. "Um sonho adiado" para Patrícia Mamona e Fernando Pimenta

A propagação da pandemia da Covid-19 pelo mundo obrigou ao adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, no Japão.

Atletas das mais variadas modalidades, que se prepararam durante vários anos para alcançar a competição, não escondem a desilusão por verem o seu "sonho adiado", no entanto compreendem que era a decisão mais acertada, de modo a garantir a segurança de todos.

Depois da estreia nos Jogos de 2012 em Londres, Patrícia Mamona, atleta portuguesa de triplo salto, admite que em Tóquio queria "sonhar mais alto" e tinha o objetivo de alcançar a fase final da competição.

Fernando Pimenta, canoísta português campeão do mundo em K1, também com a experiência de dois Jogos, confessa que toda a indecisão em torno do adiamento dos Jogos de Tóquio e da marcação de uma nova data fizeram com que os atletas sentissem "muita ansiedade", mas olha para o lado positivo do adiamento, uma vez que tem a oportunidade de "trabalhar" para alcançar "melhores" resultados.

A influência do público nas bancadas

Os atletas começam agora a regressar à competição, com provas nacionais, que por enquanto não têm público nas bancadas.

"Público é fundamental e faz toda a diferença" para os atletas alcançarem "grandes marcas", admite Patrícia Mamona, campeã europeia em triplo salto, que espera poder contar com apoiantes nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, que se realizam em 2021.

Apesar dos atletas considerarem que um adiamento de apenas um ano não influencia a preparação física de uma forma muito drástica, não escondem o receio da possibilidade de um cancelamento de prova, que, com este cenário, apenas se realizaria em 2024

