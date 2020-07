PJ fez buscas na SAD do Aves

A Polícia Judiciária fez esta sexta-feira buscas no estádio do Desportivo das Aves e nas habitações de Wei Zhao e Estrela Costa, presidente da SAD e acionista da empresa gestora do lanterna-vermelha da I Liga de futebol.

Fonte dos nortenhos confirmou à agência Lusa que os agentes executaram a revista ao longo da manhã, sem especificar a razão da visita das autoridades, que surgiu no dia seguinte à rebocagem dos dois autocarros e ao arresto de outros bens que se encontravam nos escritórios da sociedade anónima localizados no recinto avense.

Apesar das advertências do agente de execução para que nada fosse levado dos gabinetes, Wei Zhao e Estrela Costa levantaram uma série de pastas e documentos e abandonaram o estádio em duas viaturas pessoais por volta das 13:00, sob olhar da Guarda Nacional Republicana e perante os protestos de quase meia centena de adeptos.

Os corpos sociais do clube, liderado por António Freitas, acompanharam o processo de perto e salvaguardaram todo o espólio pertencente ao Desportivo das Aves, do qual estão excluídos os dois autocarros da SAD, tendo o mais recente, apresentado em outubro de 2019, sido rebocado ao final da manhã e o mais antigo levado a meio da tarde.

O dia de quinta-feira ficou marcado pelo arresto de bens no estádio do Aves.

A GNR rebocou os dois autocarros da SAD e arrestou outros bens no estádio, com base numa providência cautelar movida pela construtora Engimov ao lanterna-vermelha da I Liga de futebol.

A direção pediu ainda destituição dos órgãos sociais da SAD.

Autarquia de Santo Tirso paga autocarro ao Desportivo das Aves para viajar até Portimão

O Desportivo das Aves vai viajar no sábado até Portimão num autocarro pago pela Câmara Municipal de Santo Tirso, na véspera de defrontar o Portimonense, num encontro da 34.ª e última jornada da I Liga de futebol.

Fonte dos nortenhos confirmou à agência Lusa que a direção do clube, presidido por António Freitas, marcou o estágio numa unidade hoteleira do sul do país e assegurou diversas despesas logísticas, à exceção do veículo disponibilizado ao plantel pela autarquia do concelho que alberga a freguesia de Vila das Aves.

DESPORTIVO DAS AVES DESPEDE-SE DA I LIGA NO ALGARVE

O Desportivo das Aves, 18.º e último classificado, com 17 pontos e a despromoção à II Liga confirmada desde 29 de junho, despede-se da elite frente ao Portimonense, num encontro da 34.ª jornada, que será arbitrado por Hugo Miguel, da associação de Lisboa.

Os 'alvinegros' partem para a derradeira ronda do campeonato na 17.ª e penúltima posição, a primeira abaixo da zona de salvação, com 30 pontos, estando na luta pela permanência com Vitória de Setúbal (16.º, com 31 pontos) e Tondela (15.º, com 33).