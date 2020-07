Sérgio Conceição: "Ensaios para a Taça só depois do Braga"

Um dos jogos grande da última jornada é o Sporting de Braga - FC do Porto. Os minhotos ainda sonham com o terceiro lugar, mas Sérgio Conceição garante que, apesar de serem campeões, os azuis e brancos querem a vitória e não vão poupar jogadores.

Sérgio Oliveira evolui para treino condicionado e Mbemba poupado

O FC Porto prosseguiu a preparação do jogo de sábado com o Sporting de Braga com Sérgio Oliveira a treinar condicionado e sem Mbemba.

O médio Sérgio Oliveira evoluiu para "treino integrado condicionado" e o defesa congolês Chancel Mbemba realizou "trabalho de recuperação face a fadiga muscular".

Do boletim clínico consta ainda o defesa espanhol Iván Marcano, submetido apenas a tratamento, depois de em maio, no regresso aos treinos após a suspensão da Liga, se ter lesionado e ter sido operado a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Raul Silva regressa aos eleitos do Braga

O treinador do Sporting de Braga, Artur Jorge, convocou Raul Silva para a receção ao FC Porto.

O defesa central brasileiro ficou de fora das escolhas do técnico na última jornada (derrota por 1-0 com o Tondela) e está, agora, de volta às opções.

Rui Fonte, que se lesionou com gravidade no joelho esquerdo diante dos tondelenses, era já uma saída certa em relação à última convocatória e Artur Jorge continua sem poder contar com os também lesionados Rolando, Sequeira e Tormena.

Lista dos 21 convocados:- Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.- Defesas: Pedro Amador, Esgaio, Fabiano, David Carmo, Bruno Viana, Bruno Wilson e Raul Silva.- Médios: Samuel Costa, André Horta, Fransérgio, João Novais, Palhinha.- Avançados: Sanca, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão e Galeno.