Rúben Amorim considera que o Sporting não mereceu a derrota deste sábado, garantindo ainda estar feliz no clube e motivado para a próxima época. Nelson Veríssimo admite que o Benfica passou por uma fase menos boa, mas que no jogo frente ao Sporting tudo correu como planeado.

O Sporting perdeu este sábado com o Benfica, no Estádio da Luz, por 2-1. Com esta derrota e a vitória do SC Braga frente ao FC Porto, os leões perderam o terceiro lugar do campeonato para os bracarenses.