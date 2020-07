Sporting perde o terceiro lugar com derrota frente ao Benfica

O Sporting perdeu este sábado com o Benfica, no Estádio da Luz, por 2-1. Com esta derrota e a vitória do SC Braga frente ao FC Porto, os leões perderam o terceiro lugar do campeonato para os bracarenses.

O suíço Seferovic adiantou os 'encarnados', aos 28 minutos, o esloveno Sporar igualou, aos 69, mas, aos 88, o brasileiro Vinícius deu o triunfo aos vice-campeões, destacando-se na liderança dos marcadores, com 19 golos.

A formação 'encarnada', que já ganhou a Supertaça e ainda pode conquistar a Taça de Portugal, fechou a prova com 77 pontos, contra 60 do Sporting, ultrapassado pelo Sporting de Braga (60), vencedor por 2-1 na receção ao FC Porto.