Adeptos festejam permanência do Vitória de Setúbal na I Liga

O Vitória de Setúbal venceu este domingo o Belenenses SAD, por 2-0, no Estádio do Bonfim, e assegurou a permanência na I Liga de futebol, após o encontro da 34.ª e última jornada da prova.

A repórter Cristiana Queirós Alves esteve junto ao Estádio do Bonfim, onde os adeptos celebraram a vitória. A jornalista da SIC falou com um dos adeptos, que se mostrou emocionado com o resultado.