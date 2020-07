O Rio Ave garantiu no sábado a última vaga na Liga Europa em futebol, ao conquistar o quinto lugar da I Liga portuguesa de futebol com um triunfo no reduto do Boavista por 2-0, em encontro da 34.ª jornada.

Com 55 pontos, o Rio Ave não dependia só de si para alcançar o quinto lugar.

Para trás fica o famalicão, que empatou ontem com o Marítimo por 3-3.