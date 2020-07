De partida para Barcelona Trincão lembra SC Braga: "a casa da minha adolescência"

O extremo Trincão despediu-se hoje do Sporting de Braga, de partida para o FC Barcelona, destacando a "inesquecível" conquista da Taça da Liga de futebol no próprio estádio esta temporada.

O jovem, de 20 anos, frisou os nove anos que passou no clube bracarense, em que se formou "não só como jogador, mas também como homem".

"Nove anos de uma enorme satisfação por fazer parte de um clube de tamanha dimensão e que é, sem dúvida, um dos grandes do futebol português", escreveu na rede social Instagram.

Trincão, contratado pelo FC Barcelona em janeiro por 31 milhões de euros, recorde absoluto do Sporting de Braga, não esqueceu ainda "a grandiosidade da estrutura, liderada pelo presidente António Salvador", e todos os profissionais com quem lidou.

Francisco Trincão já pensa na estreia pelo Barcelona

Reconhecendo ser "já com nostalgia" que recorda todos os momentos passados no Sporting de Braga, Trincão destacou a conquista da Taça da Liga desta temporada, no recinto dos minhotos, na final diante do FC Porto (1-0): "inesquecível e memorável".

"Chegou a altura de encarar uma nova oportunidade" na carreira e "dizer adeus é, agora, dar as boas vindas a um novo recomeço", disse.

A despedida no relvado do SC Braga