Javi Gracia é o novo treinador do Valência

O espanhol Javi Gracia vai orientar o Valência nas próximas duas temporadas, até 30 junho de 2022, anunciou hoje o clube da primeira liga espanhola de futebol.

"O Valencia CF assinou nesta segunda-feira um acordo com Javi Gracia, que se torna no novo treinador da equipa para as próximas duas temporadas, até 30 de junho de 2022", indicou o clube che, num curto comunicado no site oficial na Internet.