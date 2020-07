O jogo das cadeiras entre treinadores para a próxima temporada

O mercado de transferências em Portugal vai ter algum movimento no que diz respeito à contratação de treinadores para as principais equipas do Campeonato de Futebol.

SC Braga, Rio Ave, Vitória de Guimarães, Marítimo e Santa Clara ficaram sem treinador no final da presente temporada e estão à procura do próximo técnico para comandar as respetivas equipas na próxima temporada.

Carlos Carvalhal é um dos nomes mais falados. O técnico deixou o Rio Ave, e António Salvador, presidente do SC Braga, pensa na sua contratação.

Bruno Lage, que deixou o Benfica no final da temporada, pode ser hipótese para o Aston Villa, equipa inglesa da Premier League.