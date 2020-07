Avançado Zé Manuel despede-se do Santa Clara

O avançado Zé Manuel, o melhor marcador do Santa Clara na primeira divisão, anunciou hoje que irá abandonar o clube açoriano, numa mensagem publicada na rede social Instagram.

"Dois anos a representar mais que um clube, uma região. Muito orgulho em ter feito esta caminhada neste grande clube, dois anos em que fui muito feliz, em que juntos escrevemos história. Obrigado a todos que fizeram parte desta história", escreveu Zé Manuel.

Durante a época 2019/20, o avançado tornou-se o melhor marcador da história do clube na I Liga com 12 golos. No total, ao longo de duas épocas nos Açores, o avançado realizou 61 jogos e apontou 13 golos.

Na mensagem, o jogador de 29 anos agradece a todo o staff do clube e a todos os jogadores do plantel.

"Obrigado pela confiança desde o primeiro dia, levo o Santa Clara no meu coração e serei mais um adepto a torcer para que o clube continue a crescer", destaca, sem referir qual será o novo clube na carreira.

Zé Manuel chegou ao Santa Clara em 2018/19 vindo do Feirense, onde esteve emprestado pelo FC Porto.

O jogador também passou pelo Wisla Kraków, da Polónia, pelo Vitória de Setúbal, Boavista, Cinfães, Sporting de Braga, Vizela e Merelinense.

Com cinco presenças na I Liga, o Santa Clara atingiu em 2019/20 a melhor classificação de sempre do clube na primeira divisão, alcançando o nono lugar com 43 pontos.