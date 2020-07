Liga belga arranca a 8 de agosto com jogos à porta fechada

A nova temporada da liga belga de futebol vai arrancar no início de agosto com os jogos a serem disputados à porta fechada, devido à pandemia da covid-19, revelaram esta terça-feira os organizadores da competição.

A liga belga explicou que a possibilidade de ter público nos estádios foi equacionada, mas o súbito aumento do número de infetados com o novo coronavírus registado no país nos últimos dias levou à decisão de fechar os encontros aos adeptos.

"Com esta decisão, queremos garantir a saúde de todos dentro e em redor do mundo do futebol", lê-se num comunicado do organismo.

A liga belga pediu ainda aos adeptos que fiquem em casa e que sigam os seus clubes através da televisão e da internet, para que não sejam criados ajuntamentos de pessoas, sobretudo em dias dos jogos.

O número de infetados na Bélgica aumentou 69% na última semana, com uma média de 300 novos casos por dia.

A última edição do campeonato belga foi suspenso em março, por causa da covid-19, e posteriormente dada como finalizada, com o título a ser atribuído ao Club Brugge.