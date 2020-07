A pandemia fez com que este campeonato fosse o mais longo de sempre e este é o tempo de começar a preparar a próxima época, ou seja os clubes têm menos tempo que o normal para as decisões do futuro.

O Sporting de Braga já se adiantou com a contratação de Carlos Carvalhal. A informação foi confirmada esta manhã por fonte do clube minhoto à SIC Notícias. O ex-técnico do Rio Ave deverá ser apresentado esta quarta ou quinta-feira.