"Quero estar no Famalicão". Treinador garante que pretende continuar no clube

O treinador do Famalicão garantiu hoje que o objetivo é manter-se no comando da equipa, com quem tem mais um ano de contrato, "e ajudar a continuar a crescer na I Liga" de futebol.

"Houve clubes interessados no treinador do Famalicão. O presidente sabe disso, os jogadores sabem. Mas a única garantia que posso dar é que estou muito feliz no Famalicão, gosto muito do Famalicão e quero estar no Famalicão. Tenho mais um ano de contrato e o meu objetivo é cumpri-lo e ajudar o clube a crescer", assumiu.

Sobre a chave do sucesso desta época, que fez o Famalicão terminar o campeonato no sexto lugar, João Pedro Sousa frisou que o principal "foi a competência" de "um número muito alargado de pessoas".

"A estrutura do clube, encabeçada pelo presidente, Miguel Ribeiro, depois todas as pessoas que trabalham nos vários departamentos do clube, a equipa técnica. E uma palavra especial para as pessoas que me acompanharam nesta época, com muita competência, que acrescentaram muita informação, com pertinência. Introduzir todos os dias algo mais", disse.

João Pedro Sousa saudou também os jogadores, com os quais conseguiu "construir uma equipa de muita qualidade", "não só de futebolistas como homens".

"Todos eles com uma ambição muito grande, com os objetivos muito bem definidos, quer para a carreira deles, quer para o Famalicão. Foi decisivo. Acreditarem todos numa proposta de trabalho, de treino, que é o espelho do nosso jogo aos fins de semana. Foi a junção destes fatores todos que fez com que fizéssemos uma época como esta", salientou.

Treinador não escondeu desilução por não ter garantido acesso à Liga Europa

O treinador famalicense referiu ainda o sentimento "amargo" pelo facto de a equipa não ter conseguido alcançar o quinto lugar, e consequente lugar nas provas europeias.

"Dependíamos de nós. Mas não conseguimos. Sabemos que não chegámos lá só por causa destes dois últimos jogos. Temos essa consciência. Temos de ver onde podemos melhorar, onde podemos crescer. Mas ficámos tristes e admitimos isso. O nosso objetivo na Madeira era ganhar (empate 3-3 com o Marítimo) o jogo e ir à Liga Europa", reforçou.

O técnico preferiu, no entanto, salientar os aspetos positivos da época que agora terminou, mas também referindo o que é preciso mudar na próxima.

"O Famalicão esteve 26 jornadas nos lugares europeus, revela a nossa consistência. Estivemos sete jornadas no primeiro lugar. Em algum momento tínhamos de quebrar. Não podíamos exigir aos jogadores para manter o primeiro, segundo, o terceiro lugar. Nunca quebrámos por um mau resultado. Nunca mudámos a forma de abordar os jogos por um mau resultado. Disputámos todos os jogos até ao último minuto. À exceção de três: no Dragão, Luz e com o Guimarães em casa. Todos os outros disputados de forma competitiva", referiu.

"Estamos osgulhosos daquilo que fizemos"

O treinador recordou que "só o FC Porto e o Benfica têm menos derrotas do que o Famalicão" e lembrou a presença na meia-final da Taça de Portugal, que "foi decidida numa bola parada", garantindo: "Estamos orgulhosos por aquilo que fizemos".

"Não gosto de falar em recordes, mas penso que nunca houve um sexto lugar como o nosso, com tantos golos sofridos como nós. É o único apontamento que lanço já para a próxima época é que seguramente vamos sofrer menos golos. É dado adquirido. Percebemos isso ao longo da época e tentámos corrigir isso. Reconheço na nossa forma de jogar esse problema e eu é que tenho de o corrigir. Mas percebemos onde está, no futebol não é assim tão fácil ajustar sem prejudicar outros lados. Mas vamos fazer por isso", frisou.

Para a próxima época, João Pedro Sousa garante que não vão "tentar clonar" a época que agora terminou, mas promete "muito trabalho".