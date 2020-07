Portimonense pode continuar na I Liga

A Liga de Clubes, organismo que tutela as competições de futebol profissional em Portugal, rejeitou o licenciamento para a próxima temporada do Vitória de Setúbal e do Desportivo das Aves, despromovendo os clubes e impossibilitando-os de participar nos campeonatos profissionais.

Em causa estão as dívidas a outras sociedades desportivas, jogadores, treinadores e funcionários, bem como irregularidades perante a Autoridade Tributária.

Deste modo o Portimonense, equipa que consumou a descida de divisão na última jornada do campeonato, poderá continuar no escalão principal.

No entanto, Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves deverão recorrer para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol, o que faz com que tudo fique adiado.