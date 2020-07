Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves vão recorrer da decisão da Liga

O Desportivo das Aves e o Vitória de Setúbal vão recorrer do impedimento de se inscreverem nas competições profissionais, depois de a Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) ter reprovado o processo de licenciamento das duas equipas.

A equipa de Setúbal, que garantiu a manutenção no primeiro escalão do futebol português na última jornada do campeonato, informou através de um comunicado no site oficial que "na sequência do comunicado emitido pela Liga Portugal relativo ao chumbo da inscrição nas competições profissionais para a época 2020/21, o Vitória Futebol Clube vem por este meio comunicar que irá recorrer da decisão para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol".

O emblema acrescenta que "durante o dia de amanhã (quinta-feira) serão prestados mais esclarecimentos sobre o caso".

Desportivo das Aves admite irregularidades

No que diz respeito ao Desportivo das Aves, equipa despromovida à II Liga depois de terminar em último lugar do campeonato, o clube vai também recorrer da decisão do orgão da Liga Portugal num prazo de cinco dias úteis.

António Freitas, presidente do clube , admitiu que a decisão era "esperada, porque sabíamos que nos faltavam alguns pressupostos. No entanto, também se dizia que o Desportivo das Aves não ia jogar com o Benfica e o Portimonense e lá fomos. Vamos aguardar. Os advogados estão a trabalhar e isto pode ser reversível".

Em causa está o incumprimento de "inexistência de dívidas a sociedades desportivas, jogadores, treinadores e funcionários", da "regularidade da situação contributiva perante a Autoridade Tributária e a Segurança Social" ou do "compromisso de entrega das contas", conforme indica o comunicado emitido pelo organismo presidido por Pedro Proença.

