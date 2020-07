Vitória de Guimarães contrata guarda-redes ao Chelsea

O guarda-redes Nicolas Tié, de 19 anos, reforçou o Vitória de Guimarães com um contrato válido até ao final da época 2024/25, após ter estado ligado aos ingleses do Chelsea, informou hoje o clube minhoto no sítio oficial.

O clube vitoriano passou ainda a deter 55% dos direitos económicos do guardião nascido em França, na cidade de Lille, mas que representou a Costa do Marfim na Taça das Nações Africanas sub-23, em 2019.

Nicolas Tié jogou nos escalões de formação do Chelsea nas últimas três épocas.