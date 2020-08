A festa do FC Porto

Centenas de adeptos do FC Porto juntaram-se este sábado perto do Estádio do Dragão para festejar a conquista da Taça de Portugal de futebol.

No final do encontro que opôs os 'dragões' ao Benfica (2-1), os adeptos portistas concentraram-se junto ao estádio para fazer a festa e para aguardar pela chegada da equipa.

No entanto, o plantel do FC Porto não seguiu de imediato para o Porto, tendo ficado em Coimbra para jantar. Ainda assim, algumas dezenas de adeptos permaneceram nas imediações do estádio a aguardar pela equipa.

A polícia criou um perímetro de segurança que impede os adeptos de estarem a menos de 50 metros do estádio.

No final do jogo, nenhum representante do FC Porto foi à conferência de imprensa. Já o treinador do Benfica aplaudiu a equipa, apesar da derrota.

Primeiro-ministro e federação felicitam FC Porto

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou o FC Porto pela conquista da Taça de Portugal. Numa mensagem na rede social Twitter, o primeiro-ministro deu os "parabéns ao FC Porto pela conquista da Taça de Portugal, o mais popular dos troféus", este ano "sem a presença do público, nem animação no Jamor".

No entanto, "a conquista da Taça é sempre uma festa", acrescentou António Costa, salientando que "seja celebrada cumprindo as recomendações" da Direção-Geral da Saúde.

Também o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, felicitou o FC Porto pela conquista da Taça de Portugal,.

"Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, felicito o FC Porto pela conquista da Taça de Portugal Placard, após um jogo emocionante em que se superiorizou ao SL Benfica, por 2-1", lê-se numa mensagem publicada na página oficial da FPF.

Para o líder federativo, "este título, numa época marcada por circunstâncias inéditas na história do futebol nacional e mundial, resulta do trabalho, dedicação e espírito de sacrifício de todos".

PAULO CUNHA

Iker Casillas elogia Sérgio Conceição e fala em época gloriosa

O ex-guarda-redes espanhol Iker Casillas elogiou o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, após a conquista da Taça de Portugal de futebol, dizendo que os 'dragões' tiveram "uma temporada gloriosa".

Casillas, afastado do futebol desde que sofreu um enfarte em 1 de maio de 2019 num treino do FC Porto, esteve presente no sábado em Coimbra, onde os 'azuis e brancos' venceram a Taça, tendo sido chamado pelos companheiros para erguer o troféu em conjunto com o capitão Danilo.

"Atrás de cada treinador sério e com disciplina esconde-se também uma grande pessoa. Durante estes três anos pude comprovar que Sérgio Conceição é assim: exigente ao máximo e competitivo. Quer sempre ganhar e transmite isso aos seus jogadores", referiu Casillas.Numa publicação na rede social Instagram, o ex-futebolista assegura que, "nestes três anos, se o FC Porto conseguiu troféus e estar a lutar eles foi por este treinador".

"Parabéns a todos os portistas! E claro a todos os meus companheiros! Hoje foi mostrada essa raça em que todos os adeptos deste clube acreditam! Uma temporada gloriosa", concluiu.

O FC Porto somou no sábado a oitava 'dobradinha' da sua história, ao conquistar em Coimbra a final da 80.ª edição da Taça de Portugal, frente ao Benfica (2-1), depois de já ter arrebatado o campeonato.

A formação comandada por Sérgio Conceição, que ganhou a edição 2019/20 do campeonato com mais cinco pontos do que os 'encarnados', reeditou algo que os 'dragões' não conseguiam desde 2010/11, então comandados por André Villas-Boas.