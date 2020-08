Artur Soares Dias é o melhor árbitro da época 2019/20

O árbitro portuense Artur Soares Dias foi o melhor da época 2019/20, obtendo uma classificação final de 9.310 pontos, divulgou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Artur Soares Dias, que dirigiu a recente final da Taça de Portugal entre FC Porto e Benfica, que os 'dragões' venceram por 2-1, ficou ligeiramente à frente de João Pinheiro (9.307), com Luís Godinho a fechar o pódio, com 9.266 pontos.

Do lado oposto da classificação, Cláudio Pereira e Rui Oliveira foram penúltimo e último classificados, respetivamente, com 9.076 e 9.072, respetivamente, pelo que baixam à categoria C2.

Jorge Sousa termina a carreira no quarto lugar, com 9.262 pontos, tal como sucede com Carlos Xistra, que este ano arbitrou mediante um convite excecional e foi 18.º, entre 21 'juízes', com 9.124.