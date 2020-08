FC Porto interessado em Taremi e Nuno Santos, confirma Rio Ave

O presidente do Rio Ave, clube da I Liga portuguesa de futebol, assumiu esta segunda-feira o interesse do FC Porto na contratação dos jogadores Taremi e Nuno Santos, embora reconheça que há propostas de outros "clubes grandes".

"Há o interesse do FC Porto, mas também de outros clubes grandes. O segredo é alma de negócio e não posso adiantar muito mais. Iremos analisar as melhores propostas que temos", disse António Silva Campos, à margem da apresentação de Mário Silva, novo treinador do clube.