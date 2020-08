Sérgio Conceição terá insultado Artur Soares Dias no intervalo da Taça de Portugal

A final da Taça de Portugal ainda dá que falar. Artur Soares Dias terá sido alegadamente insultado por Sérgio Conceição no intervalo, no túnel de acesso aos balneários.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol vai analisar o relatório do árbitro.

Após ter sido expulso na primeira parte do jogo, o treinador portista terá confrontado Artur Soares Dias, dirigindo-lhe vários insultos.

O mapa de castigos deverá ser conhecido até esta terça-feira.

Em relação às notícias que davam conta de supostas agressões, ou tentativas de agressão dos jogadores do FC Porto ao plantel do Benfica, o clube da Luz já veio desmentir essas informações.

FC Porto deverá renovar contrato com Sérgio Conceição

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deverá renovar o contrato com o clube pela terceira vez. A garantia foi dada por Pinto da Costa ao jornal O Jogo.

Sérgio Conceição tem contrato assinado até junho do próximo ano, com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros.

A festa do FC Porto

Centenas de adeptos do FC Porto juntaram-se este sábado perto do Estádio do Dragão para festejar a conquista da Taça de Portugal de futebol.