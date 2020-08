Confederação do Desporto de Portugal pede ao Governo público nas bancadas

A Confederação do Desporto de Portugal quer público nas bancadas, à semelhança da cultura ou até da Fórmula 1 que arrancou no passado fim de semana com a presença de público.

A organização sem fins lucrativos não entende como é que cinemas, teatros e mais recentemente as touradas foram autorizados a ter audiência, ao contrário das competições desportivas, que continuam de bancadas fechadas.

Por isso, a Confederação desafia o Governo a reverter a proibição já no próximo Conselho de Ministros em nome da sustentabilidade de clubes e das federações que vivem dias economicamente difíceis.