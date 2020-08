Real Madrid despede-se do "melhor guarda-redes da história" do clube

O Real Madrid transmitiu esta terça-feira a sua "apreciação, admiração e carinho" por Iker Casillas, que esteve mais de duas décadas no clube, e classificou o futebolista espanhol como o melhor guarda-redes da história dos 'merengues' e de Espanha.

"O Real Madrid quer mostrar o seu apreço, admiração e carinho por uma das maiores lendas do nosso clube e do futebol mundial. O melhor guarda-redes da história do Real Madrid e do futebol espanhol. Chegou a nossa casa aos 9 anos. Esteve aqui 25 anos e foi um dos nossos mais emblemáticos capitães", lê-se num comunicado do emblema da capital espanhola.