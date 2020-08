Vitória de Setúbal acredita que recurso da decisão da Liga vai ser aceite

A Liga de Clubes chumbou a inscrição do Vitória de Setúbal na primeira liga por alegados incumprimentos dos pressupostos financeiros.

Entre os quais dívidas a Sociedades Desportivas, a jogadores, treinadores e a funcionários, mas o clube garante que todos os pagamentos estão em dia.

O presidente do clube sadino acredita que o recurso vai ser aceite e que o Vitória vai continuar no principal escalão do futebol português, ainda assim critica a posição da Liga e de Pedro Proença.

A Liga terá de encaminhar o recurso do Vitória para o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol. A decisão final deverá ser conhecida dentro de duas semanas.