Pedro Proença quer que a época comece com adeptos nas bancadas

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, disse esta quarta-feira que o organismo está a trabalhar para que a época 2020/21 comece, em setembro, com público nas bancadas.

Na conferência "Futebol Profissional e Economia Pós COVID-19", promovida pela LPFP, em Oeiras, Pedro Proença sublinhou que os adeptos são parte do futebol e indispensáveis ao espetáculo.

"É para os adeptos que estamos a lutar e a trabalhar, e tudo faremos para que a próxima época comece com eles. Sem eles, o futebol não existe, e estamos em conversações com a Direção-Geral de Saúde (DGS) e com o Governo", revelou o presidente da LPFP.