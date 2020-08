Os anéis olímpicos de Tóquio foram retirados para manutenção e só deverão ser repostos em dezembro, quando estiverem a ser feitos os últimas prepativos para os jogos olímpicos.

A competição foi adiada por um ano por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Os jogos olímpicos deveriam ter começado no final do mês passado, mas vão ter início entre 23 de julho e 8 de agosto do próximo ano.