O Benfica está muito perto de garantir Éverton Cebolinha, extremo brasileiro de 24 anos que disse na madrugada desta quinta-feira que terá feito o último jogo pelo Grémio de Porto Alegre.

No final do jogo, em tom de despedida, o jogador revelou que o acordo final está a distância de pequenos detalhes.

De acordo com o treinador do Grémio de Porto Alegre, Renato Gaúcho, Jorge Jesus ligou a Cebolinha, para que não jogasse o encontro da final do Campeonato Gaúcho.