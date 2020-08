Manchester United e Inter Milão apurados para os quartos de final da Liga Europa

Manchester United e Inter Milão carimbaram hoje a passagem aos quatros de final da Liga Europa de futebol, ao vencerem os austríacos do LASK Linz (2-1) e os espanhóis do Getafe (2-0), respetivamente.

Ingleses e italianos juntam-se ao Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, e FC Copenhaga na próxima fase, num dia em que a prova foi retomada, depois de ter sido interrompida em março, nos oitavos de final, devido à pandemia de Covid-19, sendo que o desafio entre Inter e Getafe aconteceu apenas a uma mão e em solo alemão.

Em Old Trafford, o encontro serviu para cumprir calendário e, prova disso, foi o onze apresentado por Ole Gunnar Solskjaer, com muitos jogadores habitualmente suplentes, entre os quais não constou o português Diogo Dalot, que nem foi convocado pelo treinador norueguês.

Bruno Fernandes não saiu do banco

Já o compatriota Bruno Fernandes foi poupado e não saiu do banco de suplentes. Face à goleada por 5-0 conseguida na primeira mão, na Áustria, os red devis apenas procuraram gerir a vantagem, diante de um adversário que tentou deixar uma imagem positiva e até inaugurou o marcador já na segunda parte.



Aos 55 minutos, o defesa austríaco Philip Wiesinger rematou de primeira, muito colocado, sem hipóteses para o guarda-redes Romero, depois de um alívio de cabeça por parte de Fosu-Mensah, na cobrança de um pontapé de canto.

A reposta do United não se fez esperar, já que dois minutos depois Jesse Lingard, assistido por Juan Mata, apareceu na cara de Schlager para restabelecer a igualdade e dar início à reviravolta, operada pelo suplente utilizado Anthony Marital, os 88.

A equipa inglesa marca encontro na próxima fase com o FC Copenhaga, que hoje afastou o Basaksehir com um triunfo por 3-0.

Inter de Milão venceu por 2-0

Na Veltins Arena, em Gelsenkirchen, os nerazzurri imperaram com golos do avançado belga Romelu Lukaku, aos 33 minutos, e do dinamarquês Christian Eriksen, que tinha entrado dois minutos antes para selar o apuramento, aos 83.

A formação dos arredores de Madrid podia até ter reentrado na discussão da eliminatória, aos 75 minutos, quando perdia pela margem mínima, contudo o espanhol Jorge Molina desperdiçou uma grande penalidade, atirando ao lado da baliza defendida por Handanovic.

O adversário da formação milanesa vai sair da partida entre os escoceses do Rangers e os germânicos dos Bayer Leverkusen, que triunfaram na primeira mão por 3-1.

Também hoje, os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinados por Luís Castro, confirmaram a passagem à próxima fase, ao baterem por 3-0 os alemães do Wolfsburgo. A 'final a 8' da Liga Europa vai disputar-se em Dusseldorf, Colónia, Duisburgo e Gelserkirchen, de 10 a 21 agosto.