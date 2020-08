Liga dos Campeões regressa hoje, 149 dias depois

A Liga dos Campeões de futebol é esta sexta-feira retomada, quase cinco meses depois da suspensão, devido à pandemia de Covid-19, com Juventus, Lyon, Manchester City e Real Madrid a lutarem por duas vagas na fase final, em Lisboa.

Suspensa logo depois do jogo Leipzig-Tottenham, disputado em 11 de março, a prova 'milionária' está de regresso ao fim de 149 dias de ausência, com dois jogos da segunda mão dos 'oitavos': Juventus-Lyon e Manchester City-Real Madrid, ambos às 20:00 (hora de Lisboa).

Recém-consagrada campeã italiana pelo nono ano seguido, a Juventus, do português Cristiano Ronaldo, entra em desvantagem no duelo, depois de Lucas Tousart ter anotado o único tento da vitória da formação francesa, por 1-0, em 26 de fevereiro.Nesse mesmo dia, o Manchester City, dos portugueses Bernardo Silva e João Cancelo, bateu por 2-1 o Real Madrid, com Kevin de Bruyne e Gabriel Jesus a darem a volta ao golo inaugural de Isco.

Os vencedores destas duas eliminatórias vão defrontar-se nos quartos de final da Liga dos Campeões, em 15 de agosto, no Estádio de Alvalade, que vai acolher os jogos da fase final da prova, juntamente com o Estádio da Luz.

Na inédita 'final a oito' da principal competição europeia de clubes estão já Atalanta, Leipzig, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain, que superaram Valência, Tottenham, o campeão europeu Liverpool e o Borussia Dortmund, respetivamente, nos oitavos de final.

No sábado, ficará definido todo o quadro dos quartos de final, depois dos encontros Bayern de Munique-Chelsea (3-0, na primeira mão) e FC Barcelona-Nápoles (1-1).