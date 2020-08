Treinador do PSG sofre entorse durante um treino

A onda de lesões que afeta o Paris Saint-Germain para a final a oito da Liga dos Campeões de futebol em Lisboa estendeu-se ao banco de suplentes, pois o treinador Thomas Tuchel sofreu uma entorse do tornozelo esquerdo.

"Thomas Tuchel foi vítima na noite passada de uma entorse no tornozelo esquerdo, com fratura do quinto metatarso, durante uma sessão desportiva", informou o PSG na rede social Twitter.

A cinco dias do encontro com a Atalanta, no Estádio da Luz, em Lisboa, o técnico germânico deu sequência à onda de azar no clube, que tem lesionados Kylian Mbappé, Marco Verratti, Layvin Kurzawa e Thilo Kehrer.