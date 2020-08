"Amanhã". SC Braga deixa pista aos adeptos

O SC Braga partilhou uma fotografia enigmática nas redes sociais.

Sem revelar o rosto do jogador, o clube deixa uma mensagem com apenas uma palavra: "amanhã". Ao que tudo indica, este jogador será o argentino Nico Gaitán, que vai reforçar a equipa bracarense na próxima temporada.

Gaitán, de 32 anos, deverá assinar um contrato de uma época, com mais uma de opção.

Formado no Boca Juniores, o esquerdino, que jogou durante seis temporadas no Benfica, alinhou, na última época, a partir de janeiro, no Lille.

Antes, o futebolista alinhou nos norte-americanos do Chicago Fire e nos chineses do Dalian Pro, depois de uma época e meia no Atlético de Madrid, para onde se transferiu em 2016/17 dos encarnados.