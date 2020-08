Golfista norte-americano Collin Morikawa vence PGA Championship

O golfista norte-americano Collin Morikawa venceu no domingo o campeonato da Associação de Profissionais de Golfe (PGA) dos Estados Unidos, que se realizou esta semana, no campo de Harding Park, em São Francisco (costa oeste).

Aos 23 anos, Morikawa estreou-se no PGA Championship, primeiro 'major' do ano devido à pandemia de covid-19, com uma vitória sem grandes ovações e sem público.

O golfista de Los Angeles, baseado em Las Vegas, ganhou dois milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros) e um lugar entre os cinco primeiros da classificação mundial.

Com 13 pancadas abaixo do par, Morikawa terminou com duas pancadas à frente do inglês Paul Casey e do norte-americano Dustin Johnson, que no sábado liderava o campeonato, após a terceira volta ao Harding Park

A vitória neste campeonato colocou Morikawa nos primeiros lugares da classificação do PGA Tour e nas três finais das próximas semanas em Boston, Chicago e Atlanta, nas quais poderá ficar com a taça Fedex e um prémio de dez milhões de dólares (cerca de 8,5 milhões de euros).