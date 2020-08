Golo de Bruno Fernandes apura Manchester United para a meia-final da Liga Europa

O Manchester United, com um golo de Bruno Fernandes, e o Inter de Milão apuraram-se hoje para as meias-finais da Liga Europa de futebol, depois de baterem Copenhaga, após prolongamento, e Bayer Leverkusen, respetivamente.

Já no prolongamento do encontro disputado em Colónia, o médio português deu o triunfo aos red devils, aos 95 minutos, na marcação de uma grande penalidade, isolando-se na frente da lista dos melhores marcadores da prova, com sete golos.

Em Dusseldorf, o Inter de Milão assegurou o apuramento com um triunfo sobre o Bayer Leverkusen, por 2-1, com golos de Barella (15 minutos) e Lukaku (21), com Havertz (25) a reduzir para os carrascos do FC Porto nos 16 avos de final.

Nas meias-finais, igualmente a uma mão, numa inédita final a oito, devido à Covid-19, os italianos vão encontrar o vencedor da partida entre Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, e Basileia, enquanto o Manchester United vai encontrar Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, ou Sevilha.

Inter de Milão não atingia as meias finais de uma prova europeia desde 2009/10

Em Dusseldorf, o Inter de Milão venceu o Bayer Leverkusen por 2-1 e também garantiu um lugar nas meias-finais da Liga Europa, ficando agora à espera do adversário que sairá do embate entre os ucranianos do Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, e os suíços do Basileia.

O emblema de Milão não atingia as meias de uma prova europeia desde 2009/10, quando venceu a Liga dos Campeões, sob o comando de José Mourinho.

O médio Nicolò Barella adiantou os nerazzurri, aos 15 minutos, antes de Romelu Lukaku dilatar a vantagem, aos 21, anotando o quarto tento na prova e o sexto nas provas europeias desta época, tornando-se o primeiro jogador da história do Inter de Milão a marcar em seis jogos consecutivos na Europa - já tinha somado dois tentos nos dois últimos jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Kai Havertz, que poderá estar a caminho do Chelsea, ainda reduziu para a formação alemã, aos 24 minutos, mas o golo revelou-se insuficiente para as pretensões dos farmacêuticos, num encontro no qual o Inter ainda viu dois penáltis serem-lhe negados, após retificação do videoárbitro (VAR).

As meias-finais da Liga Europa estão agendadas para 16 e 17 de agosto, em Colónia e Dusseldorf.



Veja também: