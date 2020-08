Everton Cebolinha, extremo brasileiro de 24 anos, já está a caminho de Lisboa para assinar contrato com o Benfica.

O quarto reforço confirmado dos encarnados, que custou 20 milhões de euros, tem à sua espera acordo para as próximas cinco temporadas.

O Benfica ainda pensa em três jogadores, Luca Waldschmidt, jogador do Freiburg, Vertonghen, jogador que terminou contrato com o Tottenham, e Cavani, que já chegou a acordo contratual com o clube.