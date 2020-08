Cavani e Benfica já chegaram a acordo para contrato

Edinson Cavani, avançado uruguaio de 33 anos, já chegou a acordo financeiro com o SL Benfica.

Segundo fonte próxima do jogador, Cavani assinará um contrato válido para os próximos três anos, com um salário a rondar os 3 milhões de euros limpos, como foi avançado no Mercado Aberto, na SIC Notícias.

Neste momento, estão a ser discutidos pormenores relativamente à forma de pagamento, tais como os direitos de imagem.

Em cima da mesa está a possibilidade de o Benfica pagar o valor do contrato em seis anos, de modo a aliviar os custos de tesouraria do clube.