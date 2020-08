Valentino Rossi elogiou "prestações" de Miguel Oliveira

O piloto italiano Valentino Rossi (Yamaha) elogiou hoje a evolução da KTM face a 2019 e as prestações do piloto português Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP.

Na conferência de imprensa de antevisão do Grande Prémio da Áustria deste fim de semana, Rossi disse que os pilotos da KTM "são muito fortes" no circuito de Spielberg, que recebe a quarta corrida da temporada, e que "provavelmente são os favoritos".

"Tiveram prestações muito boas, por exemplo com o Miguel Oliveira, e têm três pilotos que estão em boa forma e a pilotar muito bem", sublinhou o piloto transalpino, nove vezes campeão mundial.

Oliveira e Rossi participaram numa iniciativa da MotoGP durante a conferência de imprensa

Rossi disse ainda que "o campeonato está em aberto" e que os últimos resultados foram definidos "pelos pneus".

"Os dez ou 15 primeiros pilotos estão muito próximos uns dos outros e tudo pode mudar da manhã para a tarde. Às vezes estás fora da Q2 (segunda fase da qualificação) e a seguir ganhas a corrida, como foi o caso de (Brad) Binder em Brno (:a prova anterior)", exemplificou.

O GP da Áustria é a quarta prova do calendário revisto do Mundial de MotoGP, que terá a 14.ª e última jornada no Autódromo Internacional do Algarve, a 22 de novembro.